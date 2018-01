Tragedia in mattinata, coinvolto ex comandante dei carabinieri

Tragedia in mattinata. Claudio de Leporini, ex comandante della Compagnia carabinieri di Sondrio è in gravi condizioni di salute dopo lo schianto avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 10 gennaio,in provincia di Cremona, nel quale ha perso la vita la giovane moglie.

La tragedia è avvenuta intorno alle 10 a Gazzo Pieve di San Giacomo: un impatto sconvolgente tra una vettura un Suv della Bmw condotto dal maggiore de Leporini e un Tir ,che ha fatto finire la macchina in un fossato.

Sul luogo sono arrivati subito i soccorritori: ambulanze, automedica insieme ai Vigili del Fuoco.

La donna del maggiore dei carabinieri è deceduta sul colpo. Per lei non c’è stato niente da fare: inutile ogni tentativo di rianimarla da parte del personale Medico. Il comandante Claudio de Leporini è stato invece trasportato al nosocomio di Cremona in gravi condizioni.