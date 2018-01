24 anni dopo il dolore di Romina è ancora immenso: “Figlia mia, dove sei?”

Sono passati 24 anni da quandoè scomparsa non lasciando più traccia. Quell’evento drammatico ha cambiato per sempre la vita dei suoi genitori,, che distrutti dal dolore di quella perdita hanno deciso di fare un cambio netto nella loro vita. Le ricerche sono per due decenni, poi nel 2014 il tribunale diha dichiarato la morte della ragazza, chiudendo di fatto i tentativi di ricerca e le speranze di riabbracciarla.

Ma se il cantante pugliese sembra essersi rassegnato al destino patito dalla figlia, Romina non ha mai accettato di darla per morta ed ogni anno le manda sui social gli auguri per il compleanno. Oggi la cantante ha dedicato alla figlia un post di denuncia, con il quale spera di riaccendere l’interesse sulla sua scomparsa e su quella di altre ragazze svanite da New Orleans in questi anni e mai ritrovate. Nel post in questione, infatti, si legge: “Dov’è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans? Perché niente è stato fatto per fermare questo?”.

L’urlo di dolore ricorda molto da vicino quello dei genitori di Angela Celentano, la ragazza scomparsa sul monte Faito, e quello dei genitori di Maddy McCann, la bambina svanita in Portogallo mentre era in vacanza con i genitori.