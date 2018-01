Il piccolo era sceso dallo scuolabus: una macchina lo ha investito. La tragedia

Era un tranquillo pomeriggio, che in pochi attimi è diventato drammatico. Un bambino è stato portato in codice rosso in ospedale perché appena sceso dallo scuolabus che lo riaccompagnava a casa Una Dacia Duster lo ha messo sotto. L’auto stava sorpassando il mezzo scolastico e invece di rallentare ha accelerato prendendo il bambino in pieno.

Il bambino di 9 anni è stato cosi investito. Il grave incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi verso le 17, appena fuori Pavia, alla frazione Ponte Carate nel comune di San Genesio e Uniti. Sul posto, oltre alla Polstrada, che ha ricostruito la dinamica dell’accaduto, sono intervenuti i mezzi dell’Areu, sia con ambulanza che auto medica e pure l’elisoccorso. Ora il bambino è stato portato al San Matteo di Pavia con gravi traumi cranico e toracico, oltre che agli arti inferiori.

AGGIORNAMENTO 12-01-2018

Purtopp è morto il bimbo di 9 anni della frazione Ponte Carate di San Genesio (Pavia), che nel pomeriggio di ieri è stato travolto da una vettura appena dopo essere sceso dallo scuolabus. Questa mattina le condizioni del piccolo erano gravi.ù

Lo studente era ricoverato in Rianimazione al San Matteo di Pavia: per lui è stata dichiarata la morte celebrale.