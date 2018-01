Ylenia Carrisi, dopo 25 anni Romina Power ha un terribile sospetto

è sparita nel nulla 25 anni fa. Il ricordo è ancora molto forte nella testa di

La ragazza è sparita nel nulla da New Orleans, e i dubbi sono parecchi. La mamma Romina, che non l’ha mai dimenticata oggi ha parlato su Twitter : “Dov’è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans?”.

Il tribunale di Brindisi nel 2014 ha dato ad Al Bano la dichiarazione di morte della ragazza.

Un’iniziativa che la sua ex moglie non ha voluto accettare fino in fondo. Romina infatti, sospetta che la scomparsa della povera Ylenia fosse accaduta all’interno di un fenomeno ben più ampio e sviluppato è ancora forte: “Perché niente è stato fatto per fermare questo?”, si continua a domandare fortemente la donna.

Un dolore forte, che non è mai stato superato. Che ti logora. Come si fa a non capire questa donna. E forse non è facile arrendersi e accettare