Kim Jong-un sta progettando un altro test nucleare? le sconcertanti immagini satellitari

La Corea del Nord continua a far preoccupare il resto del mondo ed in particolare gli Stati Uniti ed i ‘vicini’ della Corea del Sud. Sono state infatti diffuse una serie di immagini satellitari preoccupanti che mostrano una certa attività, con centinaia di lavoratori impegnati, negli ultimi giorni, in una serie di scavi in una base sotterranea nordcoreana, forse in vista di un nuovo test nucleare ordinato dal leader kim Jong-un. Dalle immagini si nota un’intensitificazione degli scavi di gallerie nell’area ovest della sito di Punggye-ri, attività che è notevolmente aumentata anche a sud del sito sede degli ultimi cinque test nucleari della Corea del Nord. Come riferito da 38North, per tutto il mese di dicembre 2017 il personale minerario è stato costantemente presente in diverse aree del sito con una significativa espansione delle gallerie sotterranee. Il 28 dicembre è stato il giorno con la massima presenza di personale, tra le 100 e le 200 persone suddivise in sette diverse formazioni, la cui attività in loco non è stata ad oggi chiarita.

Ma in molti non hanno dubbi sul fatto che la Corea stia dando seguito ai suoi test, predisponendo il sito ad un nuovo ‘esperimento‘ nucleare. Lo scorso anno, il 10 ottobre, uno dei tunnel è crollato provocando la morte di 200 persone; il disastro, come riferito da un funzionario nord corean, è avvenuto proprio durante la sua costruzione, con molta probabilità a causa dell’indebolimento della montagna conseguente all’ultimo test nucleare di Kim Jong-un.

Daniele Orlandi