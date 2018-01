La dura vita del reporter: mai dare da mangiare ai lemuri – VIDEO DIVERTENTE

Ci sono occasioni in cui il mestiere di giornalista può essere rischioso. Se n’è accorto a sue spese l’inviato della ‘mentre era impegnato a girare un servizio sul censimento degli animali dello Zoo di(Inghilterra). L’intrepido inviato si stava divertendo a dare da mangiare ai lemuri con la conda ad anello, così da sfruttare i salti di gioia degli animali come coreografia per l’introduzione al servizio, il gioco però gli si è rivoltato contro dato che i lemuri lo hanno preso d’assalto per sottrargli il resto del cibo che aveva in mano ed alcuni lo hanno pure morso, facendogli perdere il tradizionale aplomb inglese.

La scenetta era stata escogitata con criterio, il giornalista era a conoscenza del fatto che i lemuri sono animali timidi e solitamente molto mansueti, al punto che negli Zoo vengono lasciati in macro aree aperte. Quello che non sapeva era quanto diventassero vivaci al momento del pranzo, i custodi, infatti, sconsigliano ai visitatori di dare loro da mangiare per quanto il loro aspetto simpatico ed il loro approccio amichevole invogli a fargli un dono.

F.S.