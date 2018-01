Meteo: preparate l’ombrello. Weekend con pioggia e neve, poche le eccezioni

Da qualche settimana siamo entrati pienamente nell’inverno e questo secondo fine settimana di gennaio potrebbe portare in dote un ulteriore abbassamento delle temperature. Secondo le previsioni fornite dal servizio meteorologico dell’, infatti, sabato 13 e domenica 14 vedrà un peggioramento generale delle condizioni climatiche al nord (in particolare sul triveneto e sui rilievi montuosi) e nelle regioni centrali.

Per quanto riguarda sabato 13 le regioni che subiranno un brusco calo delle temperature saranno la Lombardia, il Trentino Alto Adige e le regioni centrali. Nessun cambiamento sulle altre regioni ad eccezione della Sicilia che vedrà invece un leggero innalzamento. Il mal tempo sarà comunque circoscritto: nuvoloso ma senza precipitazioni sul Triveneto ed Emilia Romagna, molto nuvoloso e deboli precipitazioni mattutine sulla costa adriatica, possibilità di temporali in Sicilia e sulla Calabria Ionica. Ulteriore peggioramento previsto per domenica: la nuvolosità si allargherà su gran parte dell’Italia, possibili nevicate sulle zone appenniniche e sulle Alpi e di piogge sparse (molto deboli) sulla Sardegna e sul centro sud.

La situazione non migliora particolarmente nemmeno lunedì, giorno in cui sono previste piogge sulla zone costiere adriatiche, tirreniche ed in Sardegna. Sebbene al nord è previsto un leggero miglioramento durante la giornata, di sera il cielo si coprirà nuovamente e saranno possibili ulteriori precipitazioni.

F.S.