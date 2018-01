Terribile morte per una 15enne, travolta da un auto mentre attendeva un bus

E’ bastato un’istante perché la giornata di ieri adiventasse una tragedia: erano le 8:15 del mattino quando il conducente di una BMW ha fatto il suo ingresso sued ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro la pensilina del bus. Nel terrificante incidente che ne è conseguito ha perso la vita, una ragazza di appena 15 anni che attendeva il bus per andare a scuola. Nell’impatto sono rimaste ferite anche altre 3 persone, una donna di 47 anni che è ricoverata in gravi condizioni, una ragazza di 17 che ha riportato qualche lieve ferita ed il conducente dell’auto, un uomo di 51 anni.

Trattandosi di una strada molto trafficata i soccorsi sono stati avvisati immediatamente dopo il sinistro ed hanno fatto il possibile per Katy trasportandola con l’elisoccorso in ospedale, la ragazza però non ce l’ha fatta ed è morta intorno alle 18:15 al reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Grande il dolore dei genitori, ma anche di tutta la comunità che è rimasta molto colpita dalla tragica morte di una ragazza così giovane. Questa mattina sul luogo dell’incidente campeggiavano già dei palloncini rosa accompagnati da messaggi di cordoglio da parte di chi l’aveva conosciuta. Se in uno di questi messaggi si legge: “RIP Bellissima. Il Paradiso ha guadagnato uno splendido angelo”, in un altro si legge: “Katelyn era spettacolare. Divertente, dolce e bellissima, amata da tutti quelli che la conoscevano”. Questa sera Huddlefield scenderà in piazza per una fiaccolata in sua memoria.

F.S.