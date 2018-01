Accuse social, la replica di Belen con una foto di lei 15enne

Una foto di una ventina d’anni fa per smentire le fastidiose voci che erano cominciate a circolare sul suo conto.ha voluto mettere definitivamente un freno alle tante chiacchiere diffuse negli ultimi tempi sul web e riguardanti suoie ad altre parti del corpo.

Nell’immagine, pubblicata da Belen sul suo profilo Instagram, si vede la bella conduttrice argentina all’età di 15 anni: il ‘lato B’ di Belen è in splendida forma e non appare tanto diverso da quello che la Rodriguez sfoggia al giorno d’oggi.

Una provocazione, quella di Belen, rafforzata anche dalla didascalia pubblicata in aggiunta alla foto: “Diciamo che la fortuna a me non é mai mancata! #ironia #viamo”, afferma con ironia la Rodriguez, che sottolinea così la chiara improbabilità di un intervento chirurgico.

Nell’immagine, la baby Belen mostra non soltanto un perfetto ‘lato B’ ma anche delle labbra già carnose, proprio come quelle attuali. Pertanto la probabilità di un ‘ritocco’ anche sul viso perde parecchia forza. Tuttavia, nonostante la foto parli chiaro, diversi utenti sono ancora convinti che Belen sia ricorsa alla chirurgia estetica. Non mancano, infatti, commenti sarcastici dove la conduttrice argentina viene stuzzicata sul naso e sul seno.