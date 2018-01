Data per morta, l’ex concorrente del GF Rebekah s’infuria: “Smettetela, sto bene e sono felice”

I social sono diventati ormai un punto di riferimento talmente grande che parte delle notizie provengono direttamente dai profili ufficiali delle celebrità. Succede così, purtroppo siamo stati tratti in inganno anche noi , che sul profilo ufficiale dell’ex partecipante del, nota ai più per il suo cambio di sesso, appaia la notizia di un’improvvisa dipartita e tutti partano ad accaparrarsi per primi la notizia.

Per fortuna l’ex gieffina si è accorta prontamente del post ed ha spiegato ai fan (e a noi) che il suo profilo era stato hackerato e che lei è in piena salute e si sta godendo una vacanza. Insomma il mea culpa è d’obbligo. Nel post in cui ha rivelato a tutti l’inganno Rebekah ha scritto: “Ovviamente non sono morta. Ho passato una giornata d’inferno perché qualcuno ha scritto quello stupido status sul mio profilo”. Quindi ha aggiunto che una simile azione non può essere casuale, ma un attacco mirato per ciò che rappresenta: “Queste persone non riescono ad accettare il fatto che sia felice, che ho superato tutti i miei problemi e vivo la mia vita senza preoccupazioni. Sono in vacanza in Arabia, non sono morta!”.

Rebekah ha partecipato all’edizione 2009 del Grande Fratello quando ancora non aveva cambiato sesso e si chiamava Rodrigo Lopes. Solo nel 2014 ha ricorso alla chirurgia per fare il cambio di sesso e dopo due anni di anonimato ha dichiarato pubblicamente la sua decisione, convinta finalmente della sua scelta e di sentirsi una donna.

