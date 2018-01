In ospedale commettono un grave errore, la bambina muore 52 giorni dopo il parto

Betsy non ha fatto nemmeno in tempo ad uscire dall’ospedale che un errore medico l’ha portata via dai suoi genitori. Nata prematura dopo sole 25 settimane di gravidanza, la bambina è stata immediatamente messa in una incubatrice e intubata affinché riuscisse a respirare. Dopo quasi due mesi di degenza ospedaliera al Princess Anne Hospital di Southampton, qualcosa è andato storto. I due genitori, Neil Riley e Leanda Collins, si sono accorti che la loro bambina aveva perso la presa nelle dita delle mani e perso la capacità di muovere le braccia.

La neonata ha cominciato a respirare a fatica e la parte superiore del suo corpo era totalmente paralizzata. I test effettuati dopo questa crisi hanno evidenziato che c’erano delle anomalie alla colonna vertebrale che non erano presenti al momento del parto e non riuscivano a spiegarsene il motivo. Nel giro di pochi giorni Betsy ha perso peso velocemente fino a che il suo cuore ha smesso di battere. L’autopsia ha rivelato che la neonata è morta d’infarto e che le arterie erano ostruite da grumi di sangue. L’ostruzione arteriosa è stata causata da un errore medico: il tubo utilizzato per nutrirla era stato inserito in un’arteria.

Intervistato dai media locali il padre della piccola ha spiegato come lui e la moglie stiano cercando con difficoltà di voltare pagina: “E’ stato devastante leggere quel rapporto, stavamo cercando di rimettere insieme i pezzi per ripartire insieme ma scoprire quanto era accaduto ha fatto ricominciare tutto daccapo”.