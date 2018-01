Ruba un carro armato e distrugge un negozio per rubare una bottiglia di vino

Agli occhi delle autorità accorse sul posto dopo le telefonate dei testimoni è sembrata una scena degna del miglior film d’azione. Ma in realtà era tutto vero: in Russia un uomo ha pensato bene di rubare un carro armato, utilizzandolo per sfondare la vetrina di un negozio e sottrarre una bottiglia di vino; l’episodio è avvenuto nella cittadina di Apatity, al confine con la Finlandia e a testimonianza del furto che entra di diritto nella top 10 dei più assurdi di sempre vi sono foto e video ripresi dai media locali e divenuti, in poche ore, virali.

Il sito Hibinform ha ricostruito la dinamica dell’accaduto: a quanto pare l’uomo era probabilmente ubriaco prima ancora di rubare la bottiglia di vino: per questo si sarebbe introdotto in un circuito privato rubando il mezzo cingolato, con il quale si è schiantato contro la vetrina del supermercato. Quando la polizia lo ha fermato, l’uomo aveva con sè solamente la fatidica bottiglia, sottratta poco prima. Le immagini mostrano l’entità dei danni da lui prodotti: al momento la sua identità non è nota ma le sue ‘gesta’ stanno facendo il giro del mondo; peraltro, stando a quanto riportato dalla Bbc citando fonti della tv russa Vesti, l’uomo avrebbe detto alla polizia di aver deciso di rubare il carro armato perchè si sentiva ‘annoiato’. Ma i danni non si fermano al solo supermercato: l’uomo ha guidato il mezzo attraverso un bosco e ha distrutto anche alcune automobili che si trovavano parcheggiate ai lati della strada.

Daniele Orlandi