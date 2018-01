“Ho un grave problema al cuore. Il secondo figlio? Vi spiego tutto…” La star si confessa

Katia Follesa, in un ‘intervista al Corriere della Sera ha rivelato: “Il mio cuore è malato”.

Una brutta storia avvenuta nel 2006: “Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vistae, non so come dire, non sentivo più il cuore”.

Cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita, questa fu la diagnosi: “La cosa buona che ho fatto – continua la Follesa nel racconto -, dopo aver pensato che stessi per morire è stata andare subito, quel pomeriggio stesso, in ospedale. All’inizio mi avevano detto che non avevo niente. Anzi, la cardiologa era quasi un po’ scocciata. Ma ho deciso di approfondire e si è scoperto così che avevo questa patologia, la stessa di mio padre”.

Ora Katia ha iniziato una terapia: “Dovrò continuarla a vita. Il suggerimento è fare dei controlli anche se non si avvertono sintomi”. La Follesa ha una bimba, ma la gravidanza non è stata un problema: “Non tanto la gravidanza, anche se era escluso un parto naturale. Ma c’era il 50 per cento di probabilità che Agata ereditasse la cardiomiopatia. Per fortuna non è così, ma nell’ipotesi di un secondo figlio è una riflessione che, da un paio d’anni, faccio. A 42 anni sapere di poter mettere al mondo un figlio che può avere questi problemi mi fa dire che no, non lo farei”, conclude.