Violento scontro frontale tra camion, deceduti i due conducenti

Uno, che non ha lasciato scampo a due camionisti. E’ quello avvenuto nella notte sulla Romea, nel comune di Casal Borsetti, nel Ferrarese. Intorno alle 2.30hanno impattato tra loro per cause ancora da chiarire, anche se l’ipotesi della polizia è orientata sul possibile colpo di sonno del conducente di uno dei due camion. Lo schianto è statocome mostrano le immagini due mezzi incidentati e per i camionisti non c’è stato purtroppo nulla da fare; le vittime sono un 41enne italiano ed un 33enne romeno, rispettivamente Matteo Stirati di Perugia, che lavorava per una ditta avente sede nel foggiano, a Carapelle, e George Tatar Ciuc, residente a Merano, dipendente di una ditta con sede nella provincia di Venezia. A causa dell’incidente si è reso necessario chiudere il tratto stradale, riaperto solo diverse ore dopo con inevitabili ripercussioni sul traffico.infatti la strada era ancora chiusa e centinaia di veicoli provenienti da Venezia sono rimasti imbottigliati in lunghe code.

L’allarme è stato dato pochi minuti dopo l’incidente: sul posto sono giunti, oltre ai mezzi del 118 con i soccorritori, anche un’auto medicalizzata, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Per i due camionisti i soccorsi sono risultati inutili, illeso invece un uomo, conducente di un terzo camion rimaasto coinvolto nello scontro probabilmente in un momento successivo l’incidente. I corpi delle due vittime sono stati portati all’obitorio di Ravenna mentre i carabinieri delle stazioni di Marina Romea, Savarna e del Radiomobile hanno effettuato accurati rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro; come disposto dal Pm di turno Lucrezia Ciriello inoltre, sono stati sequestrati i due camion.