La mamma la mette in culla, Melissa muore poche ore dopo: aveva solo 46 giorni

La mamma l’ha trovata senza vita nella sua culla dove l’aveva riposta qualche ora prima dopo una poppata.46 giorni,, ha

Disperati i genitori della piccola, due 30enni originari della Romania che ora non si danno pace. La loro piccola non c’è più e secondo una prima ricostruzione, Melissa potrebbe essere morta per la Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante, SIDS, che colpisce circa lo 0,5 per mille dei neonati in Italia.

La piccola era stata allattata dalla mamma alle 3 di notte, e quindi si è addormentata nella culla. Alle 7 del mattino la mamma è andata a prenderla e l’ha trovata senza vita. Inutile il tentativo di rianimazione posto in essere dai soccorsi: la piccola era morta.

Melissa era sana, era allattata al seno e da latte artificiale per aumentare la crescita. Nulla aveva lascito presagire che ci potesse essere qualche problema. Il dramma ha distrutto i giovani genitori.

“Speriamo di riuscire a mettere una bella lapide in cimitero, se qualcuno ci vuole aiutare ne saremmo veramente grati. Stiamo vivendo un periodo particolare sotto l’aspetto economico” ha detto il padre ai giornalisti.

R.M.