Lecco, ritrovato il corpo di Giacomo Valsecchi: l’anziano era disperso dal giorno di Natale

È durata circa tre settimane l’incertezza sulle sorti di, un anziano di 70 anni che è scomparso il giorno di. Questa mattina il corpo dell’uomo è stato ritrovato sulle(Lombardia). La tragica scoperta è stata fatta dal figlio e dal fratello.

Il corpo di Giacomo Valsecchi si trova in un canale non molto distante dalla Basilica di San Pietro al Monte, in una zona naturale così impervia da rendere difficili le operazioni di recupero del cadavere che comunque è stato riportato a valle. Non ci sono notizie certe a riguardo, ma parrebbe plausibile l’ipotesi secondo cui l’anziano sia scivolato nel canalone. Qui si era già verificato un incidente mortale ed in seguito a questo evento era stato realizzato un parapetto (anno 2004).

Giacomo Valsecchi era scomparso da Civate proprio nella sera del giorno di Natale. L’uomo è uscito di casa e non è più tornato. Subito si erano avviate le ricerche per ritrovare l’uomo, del quale era stato diramato un identikit: sbarbato e con indosso una giacca grigia ed un pantalone verde. L’identikit in questione era stato diffuso dalla Protezione Civile di Civate.

Le ricerche si erano inizialmente concentrate nelle zone di Crotto del Capraio, dove secondo alcune segnalazioni l’uomo sarebbe stato visto ancora in vita dopo la scomparsa, e si sono anche mobilitati molti volontari (amici, cittadini di Civate e parenti dell’uomo) che hanno aiutato a battere la zona in cerca di sue tracce. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Seguiranno aggiornamenti.

Maria Mento