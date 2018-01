Russia, lo fanno in discoteca: coppia ubriaca viene filmata di nascosto- VIDEO

Non di rado capita che lesi lascino andare agiudicabili. Questo è quanto successo ad unadi, in, che si è lasciata del tutto andare compiendo atti osceni in luogo pubblico. I due hanno iniziato a fare, incuranti di tutti gli altri frequentatori del locale presenti al momento dell’accaduto.

I due, presi dalla foga e dai fumi dell’alcol non si sono resi conto che qualcuno stava filmando l’accaduto. Il breve video che ne è scaturito è finito poi su LiveLeak, una piattaforma molto simile a quella di Youtube ma che predilige in genere il caricamento di video riguardanti inchieste giornalistiche su fatti truci (scene di guerra, esecuzioni, ecc.). Ognuno può caricare il suo video su LiveLeak e lo sconosciuto che ha assistito al sesso in discoteca non si è lasciato scappare l’occasione.

Dura pochissimo, intorno ai 15 secondi, il video che ha girato una volta accortosi di quello che stava per succedere tra i due. Poco, ma tanto basta per rendersi conto della situazione: la scena immortala lui, con i pantaloni abbassati, mentre cerca di sistemare adeguatamente la sua partner- che gli mostra le spalle- per procedere all’atto. Mentre lui ha i pantaloni completamente abbassati, lei cerca di contenere le sue nudità denudandosi lo stretto necessario per garantire la penetrazione. Il tutto diventa ancora più surreale se si sta ad osservare il contorno. Ci sono delle persone che passano accanto ai due- alcune di loro guardano i due, altri mostrano indifferenza- addirittura recando dei drinks in mano, e davanti a loro un bancone dove vengono servite le bevande.

Maria Mento