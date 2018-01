Schianto in superstrada nella notte: muore un giovanissimo

Ancora morti sulle strade. Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte di sabato intorno alle 4.30 sulla Firenze-Pisa-Livorno.

Nell schianto accaduto nel tratto tra Empoli ovest ed Empoli est è morto un ragazzo di 31 anni. L’uomo, originario di Catanzaro, avrebbe perso il controllo della vettura. L’auto, ha cominciato a sbandare ed è finita sul guardrail dopo essersi capovolta numerose volte. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i soccorsi: i pompieri, hanno estratto il corpo dalle lamiere per cercare di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. La superstrada, nel tratto coinvolto, è rimasta chiusa per delle ore per consentire le operazioni di sgombero.