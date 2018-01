Si schianta contro un auto: muore il conducente di uno scooter

Incidente nella prima serata di oggi domenica 14 gennaio 2018 La tragedia è avvenuta nella Frazione di Santa Maria in Pietrafitta nei pressi di Rimini.

Un 61enne alla guida di uno scooter Scarabeo si è schiantato con una vettura, una Ford Fusion. Lo scontro tra i due mezzi è stato devastante.

Il guidatore del motorino insieme alla sua donna sono volati per terra. Purtroppo per l’uomo, residente a Gabicce insieme alla compagna, non c’è stato nulla da fare. La donna è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Gli inquirenti, stanno tentando di capire cosa sia accaduto