Drogal, alcool e rapporti con un 13enne: arrestata madre 31enne

Una donna, madre di tre bambini, è stata arrestata per aver avuto rapporti sessuali con un ragazzo di 13 anni e per avergli somministrato degli stupefacenti.

I capi d’accusa mossi a Jennifer Rose Ingram, di Deatsville, Alabama, sono 6 in totale: tre per stupro di secondo grado, due per sodomia e una per aver fornito sostanze stupefacenti a un minorenne.

In fase di interrogatorio la donna ha ammesso di aver avuto rapporti con il ragazzo durante i mesi di Novembre e Dicembre, ammettendo inoltre di essere stata sempre a conoscenza dell’età del ragazzino.

La Ingram ha poi ammesso di aver somministrato del Clonazepam, una droga appartenente alla classe delle nitrobenzodiazepine, e alcool in almeno un’occasione.

Ad incastrare la donna è stato un testimone che ha visto i due consumare il rapporto, raccontando poi tutto alla madre del ragazzo.

Il ragazzo, in seguito alle domande incalzanti della madre, ha ammesso la relazione con la donna.

Mario Barba