Molise, tragico incidente sulla Trignina: due morti e un ferito grave

Altre due vittime, le ennesime, su una strada che ha spesso seminato sangue e spezzato vite., per tutti nota come “Trignina”. Lo schianto tremendo si è verificato poco prima delle 18 di questo pomeriggio.

Lo scontro si è consumato al chilometro 40 del viadotto che separa l’Abruzzo dal Molise, poco prima dello svincolo per Trivento (Campobasso).

Le notizie pervenute dalle testate locali non sono ancora ufficiali, ma si parla già di due persone decedute e di un’altra in gravi condizioni. Per estrarre le vittime dalle lamiere sono intervenuti i Vigili del Fuoco: dalle vicine Agnone e Campobasso sono partite due squadre che si sono prodigate per tentare di salvare le persone coinvolte. Le persone rimaste uccise sarebbero Jezael Scarinci, del 1986, e il 51enne Daniele Ferrone, entrambi residenti a Crecchio (Chieti).

La dinamica del tragico scontro non è ancora chiara. Lo schianto ha interessato un tir, un’auto (sembrerebbe una Fiat Multipla) e due furgonati. La strada è stata chiusa per permettere ai mezzi intervenuti di operare nel migliore dei modi per soccorrere le persone coinvolte. Il traffico è stato deviato verso Trivento.

Stando a quanto riferito dalle prime indiscrezioni, pare che l’autovettura sia rimasta incastrata sotto il Tir.