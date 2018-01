Tragedia nel mondo della musica: è morta la cantante dei Cranberries, Dolores O’Riordan

Tragedia nel mondo della musica, èLadel famoso gruppo irlandese è, secondo quanto riportato dai media irlandesi. L’agente della cantante non ha rilasciato ulteriori dettagli. La: “i membri della famiglia sono devastati nell’apprendere la notizia e hanno chiesto che la loro privacy sia rispettata in questo difficile momento” si legge nel comunicato.

La cantante si trovava a Londra per una sessione di registrazione.

I Cranberries avevano fatto successo per il loro singolo Zombie a livello mondiale. Nel 2009 si erano riuniti e a causa di problemi di salute della cantante l’anno scorso era stato annullato il tour. “I medici hanno ordinato a Dolores O’Riordan di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo per un problema alla schiena” si leggeva l’anno scorso sul sito. Sono stati cancellati tutti i concerti.