Incidente in un’azienda metalmeccanica: sei operai intossicati, tre sono morti, un altro gravissimo

Sei operai sono stati trovati svenuti, stavano ripulendo un forno interrato. Potrebbero aver respirato dei vari tossici.

In tutto i lavoratori coinvolti sono sei, uno dei quali in condizioni estremamente gravi e si trovano ora al San Raffaele. Sono in arresto cardiocircolatorio ed i medici li hanno collegati all’ECMO, macchina che potrebbe cercare di riattivare la circolazione extracorporea. Tre operai sono morti dopo essere arrivati in ospedale, uno è gravissimo, gli altri due meno gravi e sono al Santa Rita.

Il fatto è avvenuto all’interno della Lamina, azienda che si occupa della produzione di acciaio e titanio. Erano tutti dipendenti e stavano svolgendo ‘operazioni di routine’ secondo le prime informazioni. Potrebbero essere stati intossicati dal gas mentre pulivano il forno, ora il nucleo NBCR sta facendo verificare le sostanze presenti nel forno.

Una vera, terrificante strage sul lavoro della quale ora bisogna chiarire i contorni.

Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti ha sostenuto: “E’ una tragedia terribile che non dovrebbe mai verificarsi. Sono vicino alle famiglie delle vittime e spero che i feriti possano presto riprendersi”.

