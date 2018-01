Isabella Noventa, il disperato appello della madre a due anni di distanza

Sono passati due anni da quandoè uscita da casa dei genitori per andarsi ad incontrare con il suo fidanzato, un uomo che amava alla follia ma che, a causa della sua gelosia, la stava facendo allontanare e temere per la sua vita. Eppure adtutto è rimasto com’era: la disposizione dello studio, il letto in ordine, le foto e gli oggetti sugli scaffali, persino il telecomando sul comodino, come se la segretaria 55enne fosse appena uscita di casa e dovesse tornare da un momento all’altro.

Per la madre, Ofelia, cambiare la disposizione delle due camere o togliere gli oggetti appartenenti alla figlia significherebbe perderla nuovamente, dimenticare per sempre quella figlia strappatagli via con crudeltà da Freddy Sorgato, con la complicità della sorella Debora e dell’amante Manuela Cacco, la tabaccaia del paese in provincia di Padova. Intervistata proprio in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Isabella, Ofelia sottolinea con rassegnazione: “Oggi sono due anni che quei tre assassini me l’hanno ammazzata”.

Sì perché al dolore della perdita della figlia si aggiunge quello legato all’impossibilità di seppellirla: “Se ce lo avessi di fronte quel Freddy gli stringerei il collo fino a farmi dire dov’è il corpo di mia figlia. Non riesco più a parlare dal dolore che ho” dice con rabbia la donna che infine aggiunge: “Era un venerdì. Da quella mattina tutte le giornate sono uguali, tutti i due anni sono sempre come il primo giorno”.

F.S.