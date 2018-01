Passeggia per la strada quando una voragine la inghiotte: paura nella Capitale

Questa mattina a, ad angolo tra via Lomellina e via Catania (vicino piazza Bologna), una donna è stata letteralmente inghiottita dall’asfalto mentre passeggiava. Ad assistere alla spaventosa scena c’era una pattuglia di Polizia dellache si trovava di passaggio nella zona. Gli agenti stavano effettuando una giro di controllo quando hanno visto la signora scomparire sotto il manto stradale e si sono immediatamente fermati per soccorrerla.

Sotto i piedi della donna, una signora di 77 anni, si è infatti aperta una vera e propria voragine dal diametro di un metro e profonda almeno due. Dopo aver estratto la passante dalla buca, gli agenti hanno immediatamente chiamato il 118 e fatto trasportare la malcapitata al pronto soccorso. Per fortuna, pare che la signora non sia in pericolo di vita. Un simile incidente poteva costare caro, non è ancora stato chiarito cosa abbia causato la formazione del buco, ma con ogni probabilità si è trattato di erosione dovuta al maltempo. Non è escluso che il buco si sia generato a causa di una mancata manutenzione stradale e che la colpa sia da attribuire all’amministrazione comunale.