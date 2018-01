Salvini e la prostituzione: una proposta per superare la legge Merlin

” Queste le parole del Segretario della Lega,,riguardo la proposta di legge della riapertura delle case chiuse.

Pia Covre, la storica attivista a favore dei diritti delle prostitute, ha commentato così la proposta: “Non voglio fare pubblicità a Matteo Salvini in campagna elettorale. Per questo non dico nulla.”

“Aspettiamo, con ansia, che qualcuno affronti l’argomento spinoso in Parlamento, non quando si devono convincere gli elettori per ottenere consenso, come accade di solito e com’è successo anche oggi. In quell’occasione commenterò volentieri e magari daremo il nostro contributo. Oggi preferisco tacere, anche perché l’approccio al problema della Lega, in passato, non è mai stato quello nostro”, aggiungendo infine, “In campagna elettorale si fa sempre un uso strumentale di queste tematiche. Io non intendo fare da cassa di risonanza a Matteo Salvini e alla Lega“.

Sia Beppe Fioroni, leader dei popolari del Pd, che Fabrizia Giuliani, deputata del Pd, hanno ritenuto la proposta di legge una vera sciocchezza.

“Le donne della Lega si ribellino, anche perché l’Europa, forse Salvini non lo sa, sta andando in senso opposto“.

Mario Barba