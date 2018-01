Scuolabus pieno di bambini si schianta contro una casa: decine di feriti, sei bimbi sono gravi

nel Baden-Wuerttermberg, a, vicino Stoccarda, dove unodi una casa.Almeno, fra di loro anche diversi bambini, tre dei quali – secondo una locale emittente – sarebbero in condizioni gravi. Secondo altre fonti, che però non sono state confermate da quelle locali, sarebbero 43 i feriti.

Dieter Klumpp, portavoce della polizia, ha detto: “Posso confermare che sei bambini sono rimasti feriti in modo grave, 21 feriti in tutto. Ci sono dozzine di mezzi di soccorso sul luogo dell’incidente”. Anche tre elicotteri sono giunti sul posto per portare in ospedale i bambini feriti in maniera più grave.

L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 7 in Germania, poche ore fa, a Eberbach.

Lo scuolabus si è schiantato contro un’abitazione della cittadina, che si trova a circa 30 km da Mannheim. L’autista del bus sarebbe leggermente ferito. La notizia è stata riferita dalla polizia locale.

Sul luogo dell’incidente la polizia e delle ambulanze.

Le cause dell’incidente non sono ancora note, la polizia sta sentendo in queste ore l’autista del bus per chiarire il perché del grave incidente.

R.M.