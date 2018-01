Ancora una tragedia sulle strade: perde la vita una 18enne, in macchina con la sorellina

Uno schianto tremendo, che non ha lasciato alcuno scampo ad una ragazza di soli 18 anni, mandando nella più totale disperazione la sua famiglia.

L’ennesima tragedia sulle strade si è consumata a Monteroni d’Arbia, piccolo comune in provincia di Siena, nella giornata di martedì 16 gennaio. Caterina Milocco stava procedendo alla guida della sua auto lungo la strada regionale Cassia. La giovane stava rientrando a casa da scuola insieme alla sorella di 15 anni. Caterina frequentava il Bandini, dove si era iscritta dopo qualche anno passato in un altro istituto, il Monna Agnese.

A causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, l’auto dove si trovavano a bordo le due sorelle ha improvvisamente sbandato ed è finita in testacoda, scontrandosi poi con un’altra autovettura. E’ servito l’intervento dei Vigili del Fuoco di Siena per estrarre le due ragazze dalle lamiere della loro auto. Per Caterina non c’è stato nulla da fare; la sorella 15enne è stata trasportata all’ospedale di Siena dove è attualmente ricoverata sotto osservazione. Stando a quanto riferito dai media locali, la giovane non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo di 54 anni alla guida dell’altra vettura è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia municipale. La madre delle due sorelle ha accusato un malore.