Cade sulla statale: morto un centauro

Tragedia in Puglia, a Taranto. Un 38enne del posto è deceduto dopo esser caduto dalla sua motocicletta.

Il dramma è avvenuto lungo la strada delle ringhiera della città vecchia. I soccorsi sono arrivati subito ma ogni tentativo è stato vano. Oltre alla tragedia in corso, alcune persone hano aggretifo un cameraman di un’emittente del posto, Fabio Pignatelli, che stava tentando di riprendere le immagini della moto distesa sull’asfalto.

I vigili, che sono andati a difendere l’operatore di canale 85, sono stati aggrediti anche loro. Pignatelli, è stato “avvicinato – spiegano Assostampa e Ordine – da alcuni conoscenti della vittima, è stato picchiato e privato della telecamera che è stata dagli stessi lanciata giù dal lungomare ed è finita in acqua. Il cameraman ha riportato un profondo taglio alla testa. Soccorso dal personale del 118 che era presente sul luogo dell’incidente, l’operatore di ripresa è stato condotto per le cure del caso in ospedale dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura per ridurre la ferita. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine”.