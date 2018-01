Clamoroso Al Bano: finito l’amore con la Lecciso

Fine dell’amore tra. A rendere pubblica la notizia bomba è il settimanale “Oggi”, che ha rivelato anche i retroscena che avrebbero portato a questa clamorosa rottura.

Secondo quanto riportato dal settimanale, pare che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia stata rappresentata da un messaggio ricevuto da Al Bano sul proprio social.

Il cantante pugliese si trovava ad Amburgo nello scorso mese di dicembre insieme alla sua ex moglie, Romina Power. Niente di strano, dato che negli ultimi tempi i due ex coniugi si sono riavvicinati dal punto di vista artistico. Tuttavia, ai più non sono sfuggite alcune foto che immortalavano Al Bano e Romina in giro per i mercatini natalizi della città.

Dulcis in fundo, la Power avrebbe anche pubblicato su Instagram alcuni selfie con l’ex marito con un biscotto a forma di cuore e parole che non lasciano spazio ad interpretazioni: “Ti amo”.

Secondo indiscrezioni, la Lecciso avrebbe chiesto chiarimenti ad Al Bano, ma le sue risposte non avrebbero affatto convinto la bionda compagna del cantante. Dopo aver passato anche il Capodanno da “separati”, Loredana avrebbe deciso per la rottura definitiva. Al Bano non ha voluto commentare la faccenda. Almeno per ora.