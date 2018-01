Impazzisce e si denuda in pubblico: succede in Sicilia

Non sono rari i casi di avvistamento di uomini o donne che girano per le città senza alcun vestito indosso., e precisamente nella popolosa frazione di Cassibile.

Ieri notte diversi abitanti della zona hanno incrociato un uomo completamente nudo che si aggirava tra le strade della frazione. L’individuo è stato avvistato soprattutto lungo via Nazionale, una delle principali del luogo. Oltre ad essere totalmente senza veli, il soggetto infastidiva anche i passanti che si imbattevano via via lungo la sua strada.

Per questo sono subito intervenuti i Carabinieri del Comando di Siracusa, che sono riusciti a trovare e ad arrestare l’uomo. Si tratta di un giovane colombiano di 24 anni, Giraldo Quiceno Jhoneyder, in evidente stato di alterazione. Le indagini hanno permesso di scoprire che l’uomo aveva anche alcuni precedenti.

La cattura del 24enne non è stata affatto semplice, dato che Jhoneyder ha preso a calci e pugni i militari pur di sfuggire all’arresto. Stando a quanto riferito dagli stessi carabinieri, l’uomo è arrivato anche a minacciarli di morte.

Giraldo Quiceno Jhoneyder è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Per lui sono stati disposti i domiciliari, ma ieri pomeriggio è risultato assente al controllo e pertanto nuovamente arrestato.