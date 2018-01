Maltempo flagella l’Italia in queste ore: uomo cade dal tetto e muore

Mesoraca. Crotone. Un uomo è deceduto in circostanze tragiche. Giuseppe Talarico, era salito sul tetto di casa insieme a suo fratello per verificare i forti danni provocati dal vento ed è caduto. E’ morto quasi sul colpo: hanno tentato di rianimarlo ma si è spento durante il tragitto in ospedale. La vittima, residente in Svizzera, era rientrato a casa per festeggiare il compleanno del nipote 18enne.

Danni non solo a Mesoraca: si sono registrate forte raffiche a Belvedere Spinello, Scandale, Savelli e a Crotone. Ci sono stati anche forti disagi alle linee elettriche Per alcune ore è stata chiusa anche la linea ferroviaria tra Catanzaro e Crotone.

Non solo in Calabria il maltempo. Quasi tutta la nostra penisola è stata colpita da venti burrascosi con raffiche ben oltre 100 chilometri orari.

La situazione più critica sul Mar Tirreno e le isole maggiori, e onde alte fino a 5-6 metri.Gravi problemi anche per i collegamenti con la Sardegna