Addio a Blu, il labrador che salvava vite umane. I vigili del fuoco: “Sei stato un grande eroe”

È morto per una breve malattia Blu, il labrador di 12 anni del comando provinciale di Cagliari dei Vigili del Fuoco. Un eroe come loro, solo che a 4 zampe invece che due.“Ci ha lasciato il Blu, labrador di 12 anni, apripista del Nucleo cinofili dei vigili del fuoco in Sardegna”. Il Comando di Cagliari ha così comunicato della morte del loro fedelissimo cane che li ha accompagnati in tante operazioni di salvataggio.

Blue ha avuto una lunghissima carriera ed ha aiutato a salvare moltissime persone. Ha avuto anche un ruolo fondamentale come apripista di altri suoi colleghi e quindi ha contribuito, col suo talento, a far fondare il Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco in Sardegna. Il labrador proveniva dal centro addestramento di Volpiano, Torino, ed ha ottenuto il brevetto per la ricerca di persone su macerie ed in superficie, superando con risultati ottimi il test per l’abilitazione al lavoro.

Commovente il messaggio lasciato in ricordo al loro collega ed amico dai Vigili del Fuoco.

“Le sue forti zampe hanno scavato per le speranze dell’uomo. Ha lavorato in prima fila nel 2008 alla ricerca delle persone scomparse nell’alluvione di Capoterra e l’anno successivo ha partecipato alle ricerche tra le macerie del terremoto a L’Aquila “senza risparmiarsi per giorni e giorni”.

“Sei stato un eroe e lasci un grande vuoto nel cuore del tuo padrone e nel cuore di tutti i vigili del fuoco”.