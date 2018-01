Si ya has terminado la cuarta temporada, no desesperes, Black Mirror continúa ahí fuera. Se hai già finito la quarta stagione, non ti preoccupare, Black Mirror continua lì fuori.

Non è esattamente confortante, considerando il fatto che Black Mirror – una delle serie Netflix più apprezzate dall’utenza – rappresenta da sempre scenari distopici molto angosciosi.

Come promo (per il mercato spagnolo) per continuare a far parlare della serie, ad ogni modo, rappresenta sicuramente un successo: il motto ben rappresenta la realtà e le immagini scelte sono estremamente evocative, tra dichiarazioni del Presidente Mariano Rajoy (che apre il video con una sua frase: “Lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas”. “Quello che non farà mai una macchina è fabbricare macchine”. Assolutamente avanti), repressioni poliziesche (durante i giorni del Referendum catalano) e voci fuori campo che riportano dati quantomeno inquietanti (con oltre 30 persone arrestate per singoli tweet).

Una promo – intitolata ¿Qué fue antes: la realidad o Black Mirror? (Cosa è venuto prima: la realtà o Black Mirror?) – decisamente provocatoria nei confronti del Governo spagnolo (ma con una breve apparizione di Nicolas Maduro, presidente venezuelano – di segno opposto a Mariano Rajoy): verrà apprezzata dagli appassionati iberici di Netflix?

E voi, come immaginereste una promo del genere per il mercato italiano?