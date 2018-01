Dark Side preoccupa i fan: molteplici gli appelli ai social per il cantante della DPG

E’ il figlio di un noto regista tricolore, è il membro di uno dei gruppi più acclamati dai ragazzini del nuovo millennio: è Dark Side, membro della Dark Polo Gang, gruppo (t)rap che, in barba alle ortodossie, si situa tra i Sex Pistols e i Beatles.

Di recente è uscito un loro nuovo EP – ‘Sick Side’ – le cui tracce sono balzate subito in testa alle classifiche di Spotify (pur crollando subito dopo, a vantaggio di un’altra nuova uscita, ‘No Comment’ di Nitro: qualcuno si chiede quanto questi successi siano legati all’algoritmo e quanto ai gusti degli utenti) ma a tenere banco sui social sono le condizioni del giovane, troppo avvezzo agli eccessi (e alla droga, specialmente), secondo i propri fan.

Molteplici i messaggi allarmati dei fan, come riportato da un articolo scritto ieri su ‘Blasting News’: specialmente nella community di CMC, specialmente dopo la morte del rapper americano Lil Peep lo scorso novembre per overdose, sono in molti a temere per le sorti dell’mc (a fronte di parecchi che – in una divisione del gruppo decisamente manichea – ritengono sia solo colpa del giovane. D’altra parte, chi è causa del suo mal…).

Ascolterà Dark Side gli inviti dei propri fan a condurre una vita più moderata?