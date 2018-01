Laura Boldrini: “Gli italiani sono ignoranti”. Ecco cosa ha detto (in verità) la Presidente della Camera

In rete sta circolando l’immagine che vedete a sinistra in cui appare la Presidente della Camera,, con a fianco la scritta ““.

E forse non senza ragioni visto l’articolo ‘ilGiornale‘ pubblicato a riguardo.

Nell’articolo si nota chiaramente come il giornalista abbia “travisato” completamente le parole della Presidente.

La Commissione Jo Cox è un organismo istituito nel maggio del 2016 voluto e presieduto dalla Boldrini per studiare le cause, e quindi le possibili soluzioni, scatenate dall’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni dell’odio in generale.

Secondo il recente resoconto dell’Ignorance Index di IPSOS MORI, uno studio condotto in 14 Paesi, ha rivelato che “il popolo italiano è quello con il tasso più alto di ignoranza per quanto riguarda i flussi migratori“. Il sondaggio in questo caso sottolinea la visione distorta che hanno gli italiani in merito agli immigrazione; questi ultimi pensano che gli immigrati presenti sul suolo italiano siano il 30% dell’intera popolazione, quando in realtà raggiunge appena il 7%.

In sostanza la Boldrini stava riportando semplicemente il risultato di un sondaggio svolto a livello mondiale, testimoniando quello che è sotto gli occhi di tutti, un odio razziale indotto e coatto.

Mario Barba