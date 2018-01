Milionario fa un regalo di compleanno inatteso al figlio 12enne. La scelta è discutibile – VIDEO

Laè un periodo difficile della vita in cui si affrontano dei cambiamenti fisici a cui non si è pronti. Il più importante è sicuramente la scoperta della pulsione sessuale che è spesso accompagnato dalla vergogna per quell’istinto irrefrenabile che solo dopo anni viene moderato ed incanalato nella maniera corretta.

Ci sono genitori, però, che ritengono proprio quella pulsione prioritaria nella vita del figlio e fanno di tutto perché questi si trasformino in “Veri uomini”. L’esempio dell’esistenza di simili concezioni retrograde della sessualità è fornito da un video di compleanno apparso da qualche giorno su Youtube. In questo si vede un dodicenne che riceve dal padre due spogliarelliste come regalo di compleanno. Le due donne, seminude, si avvicinano e si strusciano sul ragazzino che appare visibilmente imbarazzato da quanto sta capitando.

Nel prosieguo del video si nota come una delle due ragazze porta la mano del dodicenne sul seno della collega e come quest’ultima inviti in un ballo sensuale il ragazzo tra le risate dei presenti e dello stesso padre, seduto subito dietro il ragazzino. Il video in questione è stato commentato duramente dal web che ritiene inappropriata una simile scelta da parte dell’uomo e che gli fa notare come lo stesso regalo non lo avrebbe fatto alla figlia dodicenne. Non è chiaro in quale Paese sia stato festeggiato questo compleanno, ma secondo l’emittente americana che lo ha trasmesso ‘Estrella Tv’ potrebbe trattarsi degli Stati Uniti.