Morte Dolores O’Riordan: la disperazione del fidanzato

Olé Koretsky, fidanzato della cantante Dolores O’Riordan, stella dei Cranberries, sui social ha manifestato il suo delore per la morte del suo amore: . “Il mio cuore si è spezzato e non potrà più essere riparato. Non ci sarà più posto per me”, si legge.

“La mia amica, la mia compagna e l’amore della mia vita se n’è andata. Il mio cuore si è spezzato e non potrà più essere riparato. Dolores è bella. La sua arte è bella”, questo il ricordo del fidanzato. “La sua famiglia è bella. L’energia che continua a sprigionare è innegabile. Sono perso. Mi manca moltissimo. Continuerò a vagare su questo pianeta ancora per qualche tempo, sapendo che non ci sarà più posto per me qui”.