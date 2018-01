Potere al Popolo, il video che spiega chi è il capo politico del nuovo soggetto della (sempre più frammentata) sinistra italiana

Caduto il muro di Berlino, la storia della sinistra italiana è stata una storia di scissioni e progressiva marginalizzazione.

Dal PDS al PD, il principale partito di sinistra è andato sempre accentrandosi, mentre alla sinistra di quello che ha raccolto l’eredità del PCI, i vari partiti sono andati sempre più scindendosi, un po’ per l’endemica indole tafazziana della sinistra italiana, un po’ per la voglia della nomenklatura di ogni singolo partito di avere un peso ed una poltrona (dimenticando che, prima di avere una poltrona, ci sarebbe da pensare alla necessità di avere una base, quando proprio non si vuole pensare al fatto che c’è un popolo – privo di coscenza di classe – che soffre).

In queste elezioni politiche, tra molteplici realtà che presenteranno la falce e martello nel proprio logo (fa un po’ tristezza vedere questa atomizzazione nella Nazione che fu del Patito Comunista più grande d’Europa) e tra realtà che si presentano in alternativa al PD pur essendo fatte in gran parte di transfughi del PD (pronti ad accordarsi col PD, ivi necessario. Ogni riferimento è puramente casuale), si sta facendo largo un nuovo soggetto politico.

Nato su input del Centro Sociale partenopeo Je So Pazz, e con l’appoggio di due dei troppi partiti comunisti italiani, questo nuovo soggetto politico cerca di raggruppare movimenti, associazioni e realtà di sinistra, tendenzialmente non rappresentate in Parlamento.

E per riuscire ad esserlo avranno un capo politico che capo politico non è, come testimoniato dal video pubblicato ormai oltre una settimana fa (e che vi proponiamo di seguito):

Questo nuovo soggetto si chiama ‘Potere al Popolo’ e rappresenta tendenzialmente una novità, una specie di Podemos in salsa italiana.

Quale sarà il suo destino? Riuscirà a portare propri candidati in Parlamento? Avrà un futuro anche dopo la tornata elettorale?