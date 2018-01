Scandalo travolge il mondo del calcio argentino: festino con botte ed abusi

Edwin Cardona e Wilmar Barrios, entrambi giocatori del Boca Junior, sono stati accusati di minacce, molestie e aggressione da due ragazze a seguito di una notte brava tra alcol ed eccessi di ogni genere.

Viste le pesanti accuse nei confronti dei due centrocampisti colombiani, la dirigenza del Boca ha deciso che i due non partiranno insieme alla squadra per le tradizionali amichevoli estive e stanno valutando l’ipotesi di rescissione dei loro contratti.

La vicenda si è svolta la notte tra domenica e lunedì in uno stupendo appartamento nel quartiere nobile di Buenos Aires. I due giocatori avrebbero invitato due ballerine per rallegrare la serata a base di alcol, il quale ha probabilmente scatenato il comportamento aggressivo, trasformatosi poi nei fatti in una vera e propria aggressione, con tanto di schiaffi e minacce con un coltello.

Dopo aver inizialmente negato l’accaduto, i due sono stati incastrati da alcune registrazioni audio in cui parlavano di insabbiare l’accaduto; una in particolare, diceva: “…per fare in modo che lo scandalo non esploda. Possiamo sistemare tutto, chiediamo scusa e siamo disposti a sistemare la cosa con denaro.”

Mario Barba