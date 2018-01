Scontro tra moto e furgone sul GRA, muore un giovane motociclista

Questa mattina si è allungata la mesta lista delle morti stradali sulintorno alle 10 un furgone ed una moto si sono scontrate all’altezza dell’uscita per l’direzione. Lo scontro tra il mezzo pesante e la moto è stato fatale per il centauro che ha urtato violentemente contro l’asfalto perdendo immediatamente i sensi. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma trattandosi di un ora di punta sono stati rallentati dal traffico.

Per permettere i soccorsi il personale dell’Anas e la Polizia Stradale hanno deviato il traffico spostandolo temporaneamente solo sulla corsia di sorpasso. Inutile il tentativo di rianimazione, il motociclista, infatti, era già morto quando gli operatori del 118 sono giunti in loco. Le verifiche sul luogo dell’impatto sono durate diverse ore e non hanno ancora portato a stabilire una dinamica certa dell’incidente. A causa di queste operazioni si è creato un grosso ingorgo che ha intasato la viabilità del raccordo per diverse ore.

Foto d’archivio