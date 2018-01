Maxi tamponamento sulla A1: camion prende fuoco, ma la realtà non è come sembra

Un gravissimo incidente sullacausato dallo sbandamento di un camion in una galleria ha coinvolto numerose vetture che sopraggiungevano. A peggiorare la già drammatica situazione che ha visto il formarsi di una catena, la legna trasportata dal mezzo pesante ha preso fuoco mettendo in pericolo le vite di tutti quelli coinvolti nel sinistro. Questo catastrofico scenario è, per fortuna, un’esercitazione avvenuta la scorsa notte per testare le modalità d’intervento dei soccorsi e verificare la validità del piano d’emergenza predisposto dalle Prefetture die ein caso di grave incidente nella “” della variante Valico del tratto appenninico.

L’esercitazione si è svolta nel corso della notte di ieri e vi hanno partecipato Vigili del Fuoco (60, in sedici vetture provenienti dalle due città) i servizi di 118 di Toscana ed Emilia Romagna, la polizia di Firenze e Bologna e Anas. Nel test, tutto è andato per il meglio, i Vigili del Fuoco sono riusciti a fare uscire gli automobilisti dalle auto e a spegnere l’incendio. Nel corso dell’esercitazione sono stati provati anche i 9 chilometri di passaggi pedonali appositamente predisposti in caso di incolonnamento (una delle cause principali di risposta tardiva dei soccorsi) ed è stata testata l’efficienza dei sistemi di comunicazione tra i vari servizi d’emergenza.