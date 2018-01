Grande paura per Pelè, ricoverato d’urgenza in Ospedale

Uno svenimento improvviso, che ha suscitato tanta paura e preoccupazioneL’ex Santos, che ha 77 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato nel più vicino ospedale.

Pelè doveva recarsi questo fine settimana a Londra per presenziare ad una cena organizzata in suo onore dalla Football Writers Association. Nel corso dell’iniziativa, il campionissimo verdeoro avrebbe anche ritirato un premio a lui dedicato. A causa del malore che ha colpito il tre volte campione del Mondo, il viaggio in Inghilterra è saltato.

A raccontare quanto accaduto è la stessa Football Writers Association, che ha reso note le condizioni della leggenda del calcio in un comunicato stampa: “Pelè ha effettuato una serie di esami che sembrano indicare un grave esaurimento. Fortunatamente non ci sono indicazioni che si tratti di qualcosa di più serio”. Anche l’entourage dell’ex campione è intervenuto per precisare che non si è trattato esattamente di un malore, ma di un affaticamento.

Nulla di grave, quindi, anche se negli ultimi tempi l’ex Santos è dovuto ricorrere frequentemente alle cure ospedaliere a causa di ripetuti problemi di salute. Recentemente, infatti, Pelè è stato ricoverato per problemi ai reni e alla prostata, ed è anche apparso in pubblico con un deambulatore.