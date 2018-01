Influenza, ancora una vittima: muore uomo di 50 anni

Friuli Venezia Giulia. Udine. Un uomo di 50 anni, è deceduto nel nosocomio a seguito di complicanze di una forma di molto aggressiva dell’influenza che sta affliggendo l’Italia in questi giorniLa vittima non era vaccinata contro l’influenza

Intanto, si fa grave la situazione dei donatori di sangue che sono in calo e la conseguenza che mancano le sacche:”Le carenze all’inizio dell’anno, che seguono le eccedenze di raccolta subito prima di Natale, non sono una novità – afferma Giancarlo Maria Liumbruno, direttore del Cns -. Se da una parte serve una migliore e puntuale programmazione della chiamata dei donatori per effettuare le donazioni da parte delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue, il problema dell’epidemia influenzale, che proprio a gennaio-febbraio raggiunge il suo picco, non può essere trascurato. Per questo offrire la vaccinazione anche ai donatori, come già avviene ad esempio in Emilia Romagna, potrebbe contribuire a mitigare il problema”.