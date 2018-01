Isola dei Famosi, la grande rinuncia di Francesca Cipriani: cosa non si fa per partecipare?

Il prossimo lunedì avrà inizio la nuova edizione de ‘‘, ed una delle concorrenti più attese, l’ex gieffina, si prepara a partire carica di entusiasmo per una nuova avventura sotto le telecamere. La show girl sognava da tempo di partecipare all’Isola e si era candidata più volte attraverso il suo profilo social, sperando in una chiamata che alla fine è arrivata, ma che l’ha costretta ad una dolorosa rinuncia.

Francesca, infatti, aveva in programma per questo gennaio un piccolo ritocco estetico che l’averebbe portata ad avere un plus in più proprio in vista della partecipazione al reality: la già formosissima soubrette voleva passare dalla settima alla nona di seno. Poco importa, perché l’intervento è rimandato solo di qualche mese, adesso Francesca pensa solamente a giocarsi le sue chance di vittoria e sottolinea, durante un’intervista a ‘Novella 2000‘, che la sua partecipazione all’isola non è mai stata in dubbio. Qualche tempo fa, infatti, si era vociferato che la sua candidatura era un ripiego dopo il no dell’ereditiera Elettra Lamborghini (per altro simile in fatto di curve), ma stando a quanto dice la Cipriani, il ritardo nella sua conferma era dovuto a clausole contrattuali non ancora risolte.

F.S.