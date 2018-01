Schianto in piazza: muore un centauro

E’ morto un centauro di 45 anni giovedi scorso. La vittima purtroppo è deceduta in uno schianto stradale avvenuto in piazza della Radio a Roma, vicino al Via Pacinotti nel quartiere Magliana. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto e l’uomo è stato portato subito al nosocomio San Camillo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato poi portato al policlinico Genelli.

Il conducente dell’altro mezzo coinvolto è risultato positivo all’alcol test dopo i dovuti controlli