Sconcertante e assolutamente pericolosa. L’ultima moda che corre nelle scuole di Padova e provincia lascia sgomenti. I ragazzini sfidano a colpi di testate contro lavagne ed armadietti, tutto per guadagnarsi un trauma cranico o spaccarsi la testa. A raccontarlo è il Mattino di Padova che pubblica anche alcuni video con ragazzini intenti nell’impresa tra le scuole della città Ruzza, Marconi, Bernardi, Rogazionisti, Enaip. Colpi di testate contro lavagna, armadietti e macchinette. Una moda folle ed idiota che punta tutto sulla forza e sul coraggio. I video degli studenti padovani vengono pubblicati sulla pagina Padova–schools. Fortunatamente in tanti altri ragazzini hanno denunciato il fatto e nei commenti social dimostrano la loro disapprovazione: “Sono rimasto scandalizzato quando ho visto i video” racconta un quindicenne di una scuola superiore della città; “Oltre a farsi male, dando testate così forti dei ragazzi hanno anche lasciato bozzi su armadietti e perfino distributori delle merende, che sono belli robusti. Insomma, li hanno danneggiati. E poi, mi domando, ma è possibile che gli insegnanti non si siano mai accorti di nulla? Fa rumore sbattere violentemente la testa contro un armadietto di metallo. Non sentono?”. Parole in contrapposizione ad altri commenti euforici presenti nella pagina facebook: “È stato bellissimo. Ci siamo divertiti e grazie a te abbiamo creato un mito. Ma è tempo di andare avanti, nuovi meme e nuove leggende entreranno nella storia di Padova_schools (ed anche perché vogliamo evitare conseguenze legali ). Ma tu rimarrai sempre nei nostri cuori, tu che grazie solo alla tua testa hai compiuto delle tanto mirabili imprese. Grazie”. Fortunatamente lo stesso portale ha capito la gravità della situazione ed ha invitato tutti i ragazzini a non compiere più atti del genere.