Tre schianti in tre giorni, e tutti mortali nella provincia di Modena. Mercoledì a Carpi, un uomo di 48 anni è stato ucciso da un conducente ubriaco: la vittima stava facendo Jogging. Il giorno dopo è morto un ciclista 62enne di Verona a Modena. Un impatto con una vettura è stato fatale.Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 73 anni, è morto in uno schianto frontale sulla statale 12. La vittima era alla guida di una Fiat Panda in direzione del capoluogo emiliano. La vettura si è schiantata contro un furgone che viaggiava in direzione opposta. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica. L’uomo è morto sul colpo