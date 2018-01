Lei ha 81 anni, lui 90: ieri si sono sposati. “Ci amiamo e siamo felici”

Hanno 171 anni insieme, e con tutta probabilità sono la coppia di sposi più vecchia dell’intera Gran Bretagna. Si sono detti il fatidico sì nella giornata di ieri, davanti ad una ventina di invitati: Joan Grant, 81 anni, ha sposato il suo fidanzato Ted Wright, 90 anni.

Lo hanno fatto in una cerimonia civile, con “Second Time Around” di Frank Sinatra in sottofondo. La coppia ha anche pianificato una luna di miele della durata di una settimana in un hotel. “Avremo il nostro primo ballo con “Second Time Around “di Frank Sinatra – ha detto Joan – la stessa canzone in cui abbiamo camminato lungo il percorso che ci ha portati all’altare”.

“Eravamo fidanzati da più o meno dieci anni, ma a settembre siamo andati a trovare la nipote di Ted e lui le ha detto che ci saremmo sposati. È stata una bella sorpresa per me”. Joan ha indossato un abito di pizzo viola scuro e una giacca nera, oltre ad un “fascinator” bianco con piume. Ted indossava un completo blu scuro con una camicia bianca e una cravatta che faceva “pendant” con l’abito di sua moglie.

La coppia era rimasta vedova e nessuno dei due sperava di ritrovare l’amore, finchè non si sono incontrati 15 anni fa in vacanza vicino a Blackpool. La maggior parte del loro corteggiamento è avvenuto al telefono: Joan ha detto che avrebbero parlato per ore fino a sera. Ted, bisnonno di due nipoti, ha rivelato: “Nessuno di noi ha mai pensato che saremmo stati sposati di nuovo. Mia moglie è morta 17 anni fa e il marito di Joan è morto all’età di 63 anni. Ci amiamo davvero e siamo così felici”.