Auto con tre persone finisce in una scarpata: è tragedia

Una donna di appena 20 anni ha perso la vita, nella notte, a causa di unavvenuto nel messinese. Il sinistro ha avuto luogo a, località conosciuta per la sua insistenza nell’area del Parco dei Nebrodi, per motivi che sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

La vittima, la giovanissima Chiara Foti Randazzese, si trovava in auto insieme a sua sorella minore (16 anni) ed al fidanzato (21 anni), che si trovava al volante della vettura al momento dell’incidente. La macchina ha fatto un volo di 7 metri ed è precipitata nell’alveo del fiume Grande. Nonostante siano arrivati i soccorsi, con ambulanze e vigili del fuoco al seguito, al momento del recupero del veicolo si è solo potuto constatare che per Chiara era ormai troppo tardi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 01:00 di notte. Purtroppo, la tragedia non è finita qui; la sorella di Chiara Foti Randazzese versa in condizioni gravissime. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sant’Agata di Militello, e qui oggi sarà operata. Oggi, 20 gennaio, in molti paesini siciliani si festeggia San Sebastiano. Tortorici è uno di questi paesi: in segno di rispetto e di lutto, le celebrazioni ci saranno ma si svolgeranno in tono minore.

Maria Mento